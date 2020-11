Weihnachtskonzert in der Annenkirche : Wer möchte mit Marc Marshall auftreten?

St. Wendel Der Sänger will mit seinem Weihnachtsprogramm auch nach St. Wendel kommen und sucht dafür einen Duett-Partner.

Auch in diesem Jahr will Marc Marshall – so die Corona-Lage es zulässt – mit einem neuen Weihnachtsprogramm auf Tour gehen. Die wird ihn durch viele Städte in ganz Deutschland führen. Eine davon ist St. Wendel, wo Marshall am 13. Dezember in der Kirche St. Anna in Alsfassen auftreten möchte. Beginn ist laut Veranstalter um 19 Uhr, Einlass bereits ab 18 Uhr.