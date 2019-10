Blaulicht : Unbekannter zerkratzt großflächig den Lack

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Wendel (him) Ein unbekannter Täter hat im Tatzeitraum von Donnerstag, 16.45 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, großflächig den Lack eines in der Saarbrücker Straße in St. Wendel geparkten Autos zerkratzt. Das berichtet die St.

Wendeler Polizei. Beschädigt wurden beide Fahrzeugseiten sowie die Motorhaube.