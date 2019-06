Blaulicht : Unbekannte beschädigten Glasscheibe

St. Wendel (him) Ein in der Bungertstraße in St. Wendel abgestelltes Auto ist am Mittwoch beschädigt worden, berichtet die Polizei. Unbekannte haben an einem schwarzen Seat-Leon das Glas der vorderen Seitenscheibe auf der Fahrerseite lädiert.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tatzeitraum zwischen 16 und 17.15 Uhr liegt.