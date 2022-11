Polizei sucht Zeugen : Mehrere Verkehrsschilder herausgerissen

St Wendel Eine mehrköpfige Personengruppe hat am vergangenen Samstag gegen 20.45 Uhr die Beschilderung des Verkehrskreisels im Bereich Eisenbahnstraße/Linxweilerstraße beschädigt, wie ein Augenzeuge der Polizei-Inspektionb St. Wendel mitteilte.

Bei den gemeldeten Personen habe es sich augenscheinlich um alkoholisierte Jugendliche, mit Bierflaschen in den Händen, gehandelt. Als die Poilizei vor Ort war, konnte lediglich noch festgestellt werden, dass zwei Verkehrsschilder gewaltsam abgerissen wurden. Gegen die Täter werden nun mehrere Verfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl sowie des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der (0 68 51) 89 80 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.