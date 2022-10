Preisverleihung Starke Frauen : Einsatz für die Flutopfer im Ahrtal

St Wendel Sabrina Theobald aus Winterbach hat den Frauenförderpreis gewonnen. Verliehen wurde der Preis von der Frauen Union Saar.

Die FU-Landesvorsitzende Anja Wagner-Scheid erklärte laut Pressemitteilung anlässlich der Verleihung: „Wir haben so viele ‚Starke Frauen´ im Saarland, die für ihr Ehrenamt brennen. Mit unserem Preis wollen wir die vielen ehrenamtlich tätigen Frauen sichtbar machen, ehren und wertschätzen, die oft wie ganz selbstverständlich seit vielen Jahren, teils Jahrzehnten für unser Gemeinwohl und unser Gemeinwesen arbeiten. Am liebsten hätten wir alle 16 Frauen auf Platz 1 gesetzt. Herzlichen Glückwunsch an alle vorgeschlagenen Frauen aus allen Landesteilen und mit ganz unterschiedlichen Engagements – und Danke an alle Vorschlagenden. Sie sind alle Siegerinnen und Vorbilder.“