Remmesweiler Auto gefährdete Passanten

Remmesweiler · (him) Am Vormittag des vergangenen Samstags, 16. März, waren vier Personen gegen 10.40 Uhr neben der Fahrbahn der L 130 am Ortseingang von Remmesweiler fußläufig unterwegs. Sie beteiligten sich an der Aktion „Saarland picobello“.

22.03.2024 , 08:08 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat