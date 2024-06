Saarland-Pfalz-Rallye Rallye-Elite macht Station in St. Wendel

Am Samstagmittag zieht der Rallye-Tross ins angrenzende Rheinland-Pfalz weiter, wo eine ganz neue Wertungsprüfung, die in dieser Form noch nie gefahren wurde und sich in der Nähe der Burg Lichtenberg bei Thallichtenberg befindet, die Piloten herausfordert. Der Sieger wird am Samstagabend gegen 17.45 Uhr im Ziel auf dem Schlossplatz St. Wendel erwartet. Als Favorit auf den Sieg wird Lokalmatador und Vorjahressieger Marijan Griebel aus Hahnweiler, dreifacher deutscher Rallyemeister (2018, 2021 und 2023), gehandelt. Er führt derzeit auch die Gesamtwertung der Meisterschaft an.