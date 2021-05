Start und Ziel am Schlossplatz in St. Wendel : ADAC gibt erste Details zur Saarland-Pfalz-Rallye bekannt

Foto: Sascha Dörrenbächer/ADAC

St Wendel Im vergangenen Jahr musste der Lauf abgesagt werden, von daher ist die Vorfreude bei Fans, Piloten und Teams auf die diesjährige Ausgabe der ADAC Saarland-Pfalz Rallye größer denn je. Und die Stadt St. Wendel ist am 20./21. August Schauplatz der Rallye.

Es ist die zweite Veranstaltung im diesjährigen Kalender der Deutscher Rallye-Meisterschaft und des ADAC Rallye-Masters. Zwölf Wertungsprüfungen, die es in sich haben, liegen dann vor den Piloten. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck am Streckenverlauf und den Wertungsprüfungen. Die aktuellen Planungen sehen vor, dass sowohl der Start als auch die Zieleinfahrt auf dem Schlossplatz in St. Wendel stattfinden sollen.

Bereits am Freitagabend werden die Wertungsprüfung (WP) Haupersweiler und die WP Windpark in jeweils zwei Durchgängen unter die Räder genommen. Am Samstag folgen weitere acht Wertungsprüfungen: die WP St. Wendel-Bosenberg, die WP Selchenbach, die WP Westrich und die WP Rödelstein, die gleichzeitig die Powerstage sein wird.

Info Saarlandmeisterschaft: Saisonauftakt erneut verschoben Der Start zur Saarländischen Rallye- meisterschaft (SRM) ist erneut verschoben worden. Die bereits vom 9, auf den 29. Mai verlegte Löwen-Rallye Birkenfeld kann coronabedingt auch an dem neuen Termin nicht stattfinden. In der Region Birkenfeld liegt die Sieben-tage-Inzidenz weiterhin über dem kritischen Wert von 100. Die Veranstalter prüfen nun, ob die Rallye auf den 26. Juni verlegt werden kann.