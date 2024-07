Laut Medienbericht enorme Schulden Hat Globus sich mit der Übernahme von Real-Märkten übernommen?

Globus – von Norden bis Süden, von West bis Ost: Fast überall in Deutschland sind Filialen der Warenhauskette aus dem Saarland mittlerweile zu finden. Nicht zuletzt nach dem Niedergang des Unternehmens Real nahm die Expansion beim Familienkonzern mit Sitz in St. Wendel bundesweit Fahrt auf – nachdem schon in Tschechien und Russland zahlreiche Märkte eröffnet hatten. Letzteres Engagement brachte den Globus-Managern allerdings nach dem russischen Überfall auf die Ukraine heftige Kritik ein. Jetzt prüft aber eine neue Entwicklung den Betrieb.