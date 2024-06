St Wendel Jetzt darf auch gesungen werden

Ab sofort können Bewerbungen eingereicht werden: „Holle odda nemme – wie dann jedds?!“, heißt das Thema, das dieses Jahr im Mittelpunkt des neunten Saarländischen Mundartpreises steht. „Das Thema ist ein Alleinstellungsmerkmal, denn im Rest der Republik versteht uns keiner“, stellt SR3-Moderatorin Susanne Wachs bei der Vorstellung des Wettbewerbs 2024 im Angel’s Golfhotel in St. Wendel fest. Denn im mosel- und rheinfränkischen Sprachgebrauch werde das Verb „nehmen“ durch „holen“ ersetzt, was im Rest der Republik schon mal zu Missverständnissen führen könne. „Im Hochdeutschen nimmt man Dinge, die in der Nähe sind, und holt sie, wenn sie weiter weg sind. In den beiden Mundarten gibt es diesen Unterschied nicht. Saarländer nehmen zum Beispiel nicht ab: „‘Mir holle ab’, wir nehmen nicht mit, ‘mir holle mit’“, sagt Wachs.