Bergmannsmusik in Alsfassen Bewegendes Konzert für den Turm

Ein Benefizkonzert der besonderen Art fand am Sonntag in der Pfarrkirche St. Anna in Alsfassen statt. Der Saarknappenchor unter der Leitung von Johannes Weiler und die Bergkapelle Saar unter der Leitung von Bernhard Stopp boten ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm, das die rund 300 Besucher mit stehenden Ovationen belohnten.