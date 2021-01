Abschied in St. Wendel : Cullmann tritt als Wehrführer der Kreisstadt zurück

Abschied in St. Wendel

St. Wendel Bürgermeister dankte ihm für sein Engagament. Die kommissarische Leitung übernimmt Stefan Grevener.

Rüdiger Cullmann ist nicht mehr Wehrführer der Kreisstadt St. Wendel. Er hat das Amt am Jahresende aus persönlichen Gründen aufgegeben, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung berichtet. Der Bürgermeister und oberster Chef der Wehr, Peter Klär (CDU), verabschiedete den engagierten Wehrführer persönlich und dankte ihm für sein langjähriges Engagement. Cullmann bekleidete das Amt seit 2013. Als Wehrführer war er gemeinsam mit Stellvertreter Stefan Grevener für die feuerwehrtechnische Beratung des Bürgermeisters zuständig. Grevener übernimmt nun kommissarisch die Leitung der St. Wendeler Wehr bis zur Neuwahl in diesem Jahr.

Cullmann ist seit fünf Jahrzehnten aktiv in der Feuerwehr tätig. Bereits im Jahr 1988 wurde er Hauptfeuerwehrmann. „Weitere Stationen seiner Feuerwehrlaufbahn umfassen unter anderem den Rang eines Hauptlöschmeisters im Jahr 1995“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Vier Jahre später stieg Cullmann zum Brandmeister auf und wurde schließlich 2009 zum Hauptbrandmeister befördert. Im November 2019 zeichnete der Deutsche Feuerwehrverband den 60-Jährigen mit dem „Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber“ für hervorragende Leistungen im Feuerwehrwesen aus.