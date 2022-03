Diebstahl in St. Wendel : Rolex, Geldbörse und Ringe entwendet

St Wendel Seine hochwertige Armbanduhr der Marke Rolex ist einem 44-Jährigen aus Furschweiler am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Beethovenstraße in St. Wendel vom Arm entwendet entwendet worden.

Das berichtet die Polizei.

Weiter entnahm der Dieb dem Mann aus seiner Hosentasche unbemerkt den Geldbeutel und von seiner Hand zwei Ringe.