Namaste 2 So lockt ein neues Restaurant in St. Wendel mit indischen Spezialitäten

St. Wendel · Knapp vier Monate betreibt Sonu Saini bereits sein Restaurant im City Carreé in St. Wendel. Gerade an den Wochenenden ist das Namaste 2 gut besucht. Wir verraten, was es mit der zwei im Namen auf sich hat.

09.03.2023, 06:23 Uhr

Ekta (links) und Sonu Saini haben in St. Wendel ihr zweites indisches Restaurant eröffnet. Foto: Frank Faber

Von Frank Faber

Monatelang hat der Raum des früheren Cafés im City Carreé in St. Wendel in der Bahnhofstraße leer gestanden. Mitte Dezember ist Sonu Saini mit seinem indischen Restaurant Namaste 2 dort eingezogen, und am Wochenende sind wieder alle Sitzplätze belegt.