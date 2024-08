Wohnhaus von Leo Kornbrust ist Teil des Projekts „Reserved#2050“ Kunstobjekt an der Damra wird beurkundet

Schon seit gut einem Jahr ist die Damra, das Wohnhaus und Atelier des 2021 verstorbenen Bildhauers Leo Kornbrust, reserviert. So ist es auf der von Künstler Henk Wijnen aus Cortenstahl gefertigten Skulptur am Giebel des Hauses zu lesen: „Reserved#2050“. Das ist der Titel eines ganz besonderen Kunst-Projektes. Denn der Holländer hat eine Zukunftsvision – die, wie er gesteht, Utopie ist. In seiner Vorstellung wird Im Jahr 2050 ein Exoplanet entdeckt, auf dem alle Kulturprojekte, die für eine lebenswerte Welt stehen, einen Platz bekommen. Und diese Plätze reserviert der Künstler nun schon mal.