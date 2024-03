Kommunalpolitik Réka Klein fordert Recktenwald heraus

Bei einer Vollversammlung des SPD-Kreisverbandes St. Wendel in der Aula des Cusanus-Gymnasiums wurde Réka Klein mit 116 von 117 abgegebenen Stimmen zur Landratskandidatin gewählt.

Als Réka Klein die Bühne in der Aula des Cusanus-Gymnasiums erklomm, stellte sie zunächst ihre Liebe zum Landkreis St. Wendel, der vielfältig und einzigartig sei, in den Vordergrund: „Wenn man etwas liebt, will man sich kümmern. Das möchte ich mit meiner Kandidatur für das Amt der Landrätin tun, ich will mich kümmern.“ Die 35-Jährige verwies auf die Erfahrung, die sie zunächst im Bereich der Jugendhilfe und seit dem Einzug in den saarländischen Landtag im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit gesammelt habe. Mit der Unterstützung der SPD-Mitglieder wolle sie den Landkreis St. Wendel moderner und dynamischer machen.