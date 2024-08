Gespräche im Pfarrgarten Ein gestohlener Wendelin und ein Mord

An allen sechs Montagen in den Sommerferien wartete die Pfarrgemeinde St. Wendelin im Rahmen ihrer „Gespräche im Pfarrgarten“ mit interessanten Themen auf. Nach dem Start mit Ricarda Kunger, der witterungsbedingt noch im Cusanushaus stattfinden musste, waren Roland Geiger, Martin Mathias, Udo Recktenwald und Jörn Didas im Pfarrgarten zu Gast. Den Abschluss bildete am vergangenen Montag eine kurzweilige Lesung mit Autor Herbert Ames, die den Titel „Ein Krimi-Mord im Dom“ trug.