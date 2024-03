Zugespielte Baupläne wurden präsentiert Info-Abend der Bürgerinitiative Missionshaus war gut besucht

Das Interesse war groß. Derart, dass der Heidenkopfsaal im Angel’s Hotel am Fruchtmarkt zeitweise seine Kapazitätsgrenzen erreichte. Dorthin hatte am vergangenen Samstag die Bürgerinitiative (BI) „Missionshaus St. Wendel“ zu einer ersten Info-Veranstaltung geladen. Und zahlreiche Menschen aus St. Wendel und Umgebung nahmen das Angebot an. Darunter Unterstützer der BI, die sich formiert hat, um gegen die Pläne des Investors auf dem heiligen Berg Widerstand zu leisten (wir berichteten).