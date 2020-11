Tragischer Unfall in St. Wendel : Radfahrer verunglückt auf dem Tiefenbachpfad

Tragischer Unfall in St. Wendel

St. Wendel Radfahrer starb am Sonntag nach Unfall auf dem Rad- und Wanderweg.

Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntagnachmittag auf dem Tiefenbachpfad in St. Wendel gekommen. Nach Angaben der Polizei, war ein Pedelec-Fahrer vom Wendelinushof kommend in Richtung Leitersweiler unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke sei der 51-Jährige aus St. Wendel aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Oberkörper gegen einen Baum geprallt. Passanten verständigten den Rettungswagen. Dieser brachte den Verletzten ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde, aber schließlich seinen inneren Verletzungen erlag.