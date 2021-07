Radsport : Victor siegt bei der deutschen Meisterschaft

St Wendel/Überherrn Überherrner Trial-Fahrer Victor Ellert sichert sich mit großem Vorsprung Gold in der Altersklasse U 15.

Großer Erfolg für die saarländischen Radsportler Anna-Lena Freudenreich und Victor Ellert bei den deutschen Meisterschaften im Trial in Lüneburg in Niedersachsen. Auf dem anspruchsvollen Kurs fuhren die beiden in ihren Klassen jeweils zum Sieg – und damit zum Titel-Gewinn.