Public Viewing in St. Wendel zur EM „Alle wollen den Einzug ins Achtelfinale feiern“

Nix wie raus aus dem Blaumann oder noch schnell den PC herunterfahren: An diesem Mittwoch rollt in Stuttgart bei der Fußball-Europameisterschaft der Ball bereits um 18 Uhr für die deutsche Nationalmannschaft. Football is coming home und die Public-Viewing-Standorte im Landkreis sind bereit. Ein Sieg über Ungarn – und die Kicker von Bundestrainer Julian Nagelsmann haben nach ihrem zweiten Gruppenspiel das Achtelfinale erreicht.