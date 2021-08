Projekt „Babybedenkzeit“ : Wissenswertes über Schwangerschaft

Die Jugendlichen lernten bei dem Seminar viel über die männliche Biologie, gemeinsame Fruchtbarkeit, Einfluss von Suchtmitteln auf die Schwangerschaft und zum Thema Beziehungen. Foto: Laura John

St Wendel Kurz vor den Sommerferien hat es sich für sechs Schülerinnen der Ausbildungsvorbereitung der Dr.-Walter-Bruch-Schule ergeben, an einer Arbeitseinheit im Bereich der sexuellen Bildung teilzunehmen. Schon seit Jahren bietet der Sozialdienst katholischer Frauen Saarbrücken e. V. (SkF) in Kooperation mit der Schule das Projekt „Babybedenkzeit“ an.

Dieses Jahr konnten die Simulatoren allerdings pandemiebedingt noch nicht eingesetzt werden, da sie noch nicht den aktuellen Hygienebestimmungen anpassbar sind.

Das Projekt der Katholischen Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen im Saarland hat zum Ziel, Jugendliche für Themen rund um Schwangerschaft und Geburt zu sensibilisieren und zu einer verantwortlichen Lebensplanung anzuleiten. Die Erfahrungen in den Projekten schrecken die Jugendlichen weder ab, Kinder zu bekommen, noch bestärken sie sie, sich sofort der Familienplanung zu widmen.

Unter der Leitung von Carina Kessler-Baierschmitt und Ulrike Lang vom SkF und der betreuenden Lehrerin Rita Webers erhielten die Schülerinnen wichtige Informationen, beispielsweise zu den Themen weibliche und männliche Biologie, gemeinsame Fruchtbarkeit, Einfluss von Suchtmitteln auf die Schwangerschaft, oder auch zum Thema Beziehungen.