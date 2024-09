Aktionstag im Landkreis St. Wendel St. Wendel: Ernährung ist Schwerpunkt bei Gesundheitstag

„Fit in der Region“ lautet das Motto des inzwischen vierten Gesundheitstages im Landkreis St. Wendel, der für Freitag, 20. September, geplant ist. Ausgerichtet wird dieser vom Landkreis selbst, der Region Vital St. Wendeler Land und der Gesundheitskoordination. „Es zeichnet sich ab, dass der Gesundheitstag eine feste Institution wird, ein jährlicher Höhepunkt für die Bevölkerung, was das Thema Gesundheit betrifft“, sagt die promovierte Medizinwissenschaftlerin und Diplom-Oecotrophologin Marianne Schario, die im Landkreis Ansprechpartnerin für das Netzwerk „Das Saarland lebt gesund“ ist. Während der Aktionstag also eine feste Größe ist, ist der Ort, an dem er veranstaltet wird, variabel. Das Konzept sieht vor, dass er durch die Kommunen zieht. Dieses Mal geht es in die Gemeinde Namborn, genauer gesagt in die Liebenburghalle in Eisweiler.