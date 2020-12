Motto in Baumholder vorgestellt : Mit neuem Motto in die zweite Amtszeit

Baumholder/Leitersweiler BKG-Prinzenpaar aus Leitersweiler weiß nun, welches Thema in dieser besonderen Fastnachtssession ansteht.

Wolle ma se renlosse? Nee. Denn In Corona-Zeiten ist alles anders. Auch die Fastnacht fällt flach. Bei der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) sei jedoch früh klar gewesen, dass das kein Grund ist, auf ein Motto zu verzichten. Der Vorsitzende Dirk Kaps erklärt: „Eigentlich kamen wir recht schnell auf die Idee, dass das Moto irgendwie die Corona-Situation beinhalten muss. Ich denke, das ist uns gut gelungen.“ Auch wenn der Verein bislang alle Vereinsaktivitäten schweren Herzens absagen musste, sei das Motto umso mehr ein guter Leitfaden „in dieser schweren Vereinszeit trotzdem zusammenzuhalten“. Und so verkündet nun zwar der Vorsitzende das Motto, aber nicht während der üblichen Sessionseröffnung im Jugendzentrum. Es lautet: „Sind die Zeiten trüb oder heiter – unsere Fastnacht, die geht weiter.“ Damit wird ein Vorschlag des BKG-Ehrenvorsitzenden Dieter Heinz umgesetzt. Dessen Nachfolger sagt: „Dass wir unser Motto nicht wie üblich am 11.11. vorstellen konnten, ist natürlich sehr schade. Trotzdem ist es mir sehr wichtig, dass es alle erfahren und auch alle somit sehen: BKG is still alive! Helau.“