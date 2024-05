Vatertag in St. Wendel Prince Damien kommt nach St. Wendel

St Wendel · Prince Damien wird der Top-Act beim Vatertagsevent am kommenden Donnerstag, 9. Mai, in der Geißbock-Alm in St. Wendel sein. Der Gewinner der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ von 2016 und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ von 2020 soll unter anderem die Gäste anlocken.

06.05.2024 , 17:03 Uhr

Der Sänger Prince Damien, hier beim Finale von „Deutschland sucht den Superstar“, kommt nach St. Wendel. Foto: picture alliance / dpa/Henning Kaiser