Grundsatzbeschluss im Gemeinderat Primstal bekommt ein neues Bürgerzentrum – das ist bislang geplant

Der Primstaler Pfarrsaal ist in die Jahre gekommen. Immer wieder findet sich Feuchtigkeit in dem Gebäude. Im Winter schießen die Heizkosten aufgrund der unzureichenden Dämmung in die Höhe. Und die Stromversorgung entspricht schon lange nicht mehr dem aktuellen Stand. „Der Sanierungsstau ist riesengroß“, bringt es der frisch gewählte Ortsvorsteher Jonas Reiter auf den Punkt.