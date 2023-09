Premiere in St. Wendel Festival als Hommage an die Hip-Hop-Kultur

Eine Blockparty Mitte August 1973 in New York gilt als die Geburtsstunde des Hip-Hop. 50 Jahre später möchte Brice Bartone von Nu Breeze Records ebenfalls eine Blockparty feiern – allerdings nicht in der Weltmetropole, sondern in St. Wendel. Die Veranstaltung, die für Samstag, 23. September, geplant ist, soll eine Hommage an die Hip-Hop-Kultur sein, in der sich der 25-Jährige seit vielen Jahren zu Hause fühlt. Das Jubiläum des Musikgenres, so gesteht Bartone, sei nicht Anlass für die Party gewesen, sondern eine nette Zugabe. Denn die Idee zu dem Event hatte er seit längerem im Kopf, und eigentlich sollte die Premiere der St. Wendeler Blockparty schon 2022 über die Bühne gehen, musste dann aber krankheitsbedingt abgesagt werden.