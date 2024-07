Wortsegel-Schreibwettbewerb der Gemeinde Tholey Goethe stand Pate für junge Dichter

Der 275. Geburtstag des Dichters, Staatsministers und Naturforschers Johann Wolfgang von Goethe ist auch mit dem Wortsegel-Schreibwettbewerb der Gemeinde Tholey gefeiert worden. Dessen 19. Ausgabe ist Teil der im Saarland geplanten und durchgeführten vielfältigen Aktivitäten zu diesem besonderen Jubiläum. Durch die Auswahl von zehn Zitaten aus dem umfangreichen lyrischen Werk Goethes ist das Themenjahr auch landesweit in die Schulen getragen worden. „Die Resonanz der Wortsegel-Ausschreibung war sehr erfolgreich. Mehr als 200 Schüler verfassten Gedichte, zumeist in Einzelarbeit, teilweise auch in Partner- oder sogar in Gruppenarbeit“, teilt Wortsegel-Jurysprecher Torsten Mergen bei der Preisverleihung im Tholeyer Rathaus mit. Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) ergänzt: „Unser Ziel ist, Schüler aus dem gesamten Saarland zu animieren, sich mit den Werken bedeutender Literaten wie Goethe oder eben aktuellen Themen auseinanderzusetzen“. Die Beiträge des diesjährigen Wettbewerbs, so Maldener weiter, beweisen durch ihr hohes Maß an Qualität und Kreativität, dass dieses Konzept erneut aufgegangen ist. „In den Texten zeigt sich eine große Bandbreite an Annäherungen und Deutungen. Auch die eingereichten Gedichte sind vielfältig: von gereimten, strophisch geordneten Gedichten über gestalterisch anspruchsvolle Oden bis zu zeitgemäß aktuellen Rap-Texten“, beschreibt Mergen die Beiträge. Spannend für die Jury war zu sehen, wie Schüler Goethes Texte heute wahrnehmen und verstehen beziehungsweise mit ihrem eigenen Leben in Verbindung bringen. „Das war dann auch wie Radio hören, weil wir dabei kein Gesicht vor Augen hatten. Jetzt bei der Preisverleihung sind wir hoch gespannt, die Literaten beim Vortragen ihrer Texte auch kennenzulernen“, freut sich der Jurysprecher.