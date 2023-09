St Wendel Polizei ist für Stromausfall gerüstet

(red) Regelmäßig tauscht sich die Verwaltungsspitze des Landkreises St. Wendel mit der Polizeiinspektion in St. Wendel aus. Nicht nur, weil der Landkreis Eigentümer des Inspektionsgebäudes ist. Sondern vor allem, um gemeinsam die Lage, Herausforderungen und Probleme zu besprechen. Die etwa bei einem Blackout, einem großflächigen Stromausfall, entstehen können. „Was jederzeit passieren kann. Durch Extremwetter-Ereignisse, die etwa Leitungen beschädigen, oder starke Stromschwankungen“, erläutert Landrat Udo Recktenwald (CDU) in einer Pressemitteilung. „Im Falle eines Falles müssen wir die kritische Infrastruktur erhalten, Sicherheit und Ordnung wahren. Auch eine wichtige Aufgabe unseres Katastrophenschutzes und unserer Polizei.“ Die Polizeiinspektion in St. Wendel war jedoch bisher nicht vollständig für einen längeren Stromausfall gewappnet. Denn das Gebäude verfügte über kein Notstromaggregat. Recktenwald: „Daher haben wir schnell gehandelt und über unser Katastrophenschutzamt ein Stromaggregat besorgt. Somit ist dafür gesorgt, dass unsere Polizei in St. Wendel bei einem Stromausfall weiterhin vollständig agieren kann. Wir haben das Gerät vorfinanziert, die Kosten übernimmt das Innenministerium.“