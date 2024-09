Polizeibericht Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberlinxweiler · In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in Oberlinxweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Jakob-Stoll-Straße wurde ein grauer Mazda 5, welcher in Höhe Anwesen Nr. 125 geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und erheblich beschädigt.

15.09.2024 , 12:59 Uhr

Foto: dpa/Jens Büttner