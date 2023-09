Unfallflucht in Hoof Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Hoof · Der Geschädigte parkte mit seinem silbernen Pkw in der Zeit vom 7. September, 19 Uhr, bis 8. September, 8 Uhr, entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand in der Vorstadtstraße im St. Wendeler Ortsteil Hoof, wie die Polizei jetzt mitteilt.

13.09.2023, 14:00 Uhr

I Foto: dpa/Friso Gentsch