Er demolierte mehrere Autos in Oberlinxweiler : Polizei sucht Motorradfahrer nach Unfallflucht

Oberlinxweiler Die St. Wendeler Polizei ermittelt zurzeit in einem eher ungewöhnlichen Fall der Unfallflucht.

Wie Hauptkommissar Marco Ames mitteilt, ist am Dienstag um 18.40 Uhr ein 61-Jähriger aus Freisen mit seinem Mazda durch Oberlinxweiler in Richtung Linxweiler Straße in St. Wendel gefahren. In Höhe des Hauses Nummer 23 in der Jakob-Stoll-Straße habe er verkehrsbedingt abbremsen müssen, als von hinten ein Motorrad auffuhr und einen Schaden an Rücklicht und Stoßstange des vorausfahrenden Autos verursachte. „Anstatt anzuhalten, wendete der Motorradfahrer und kollidierte hierbei mit einem weiteren am Straßenrand abgestellten Wagen“, erklärt Ames. Dieses Fahrzeug sei dabei ebenfalls beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.