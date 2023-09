Unfallflucht in St. Wendel Polizei sucht Geschädigten

St Wendel · (ots) Eine aufmerksame Zeugin hat am Freitag, 15. September, gegen 16.15 Uhr eine Unfallflucht in St. Wendel in der Bahnhofstraße in Höhe der Sparkasse beobachtet. Wie die Polizei jetzt mitteilt, parkte dort ein schwarzer Pkw am rechten Fahrbahnrand, als ein Lieferwagen vor ihm einparken wollte.

20.09.2023, 14:15 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch