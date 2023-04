St Wendel Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

St Wendel · Einer Streife der Polizei St. Wendel fiel in der Nacht auf Samstag, gegen 2 Uhr, ein Fahrzeug auf, das in der Tholeyer Straße in St. Wendel entgegensetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der B 41 einfuhr.

16.04.2023, 13:59 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder