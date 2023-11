Polizei St. Wendel Eigentümer von Fahrrädern gesucht

St Wendel · Schon am 22. September gegen 12.30 Uhr wurden der Polizei St. Wendel mehrere Personen in der Missionshausstraße gemeldet, die sich unberechtigt auf einem Privatgelände aufhielten. Ein Polizeikommando traf sie an und kontrollierte sie.

01.11.2023, 16:12 Uhr

Dieses Frego-Herrenrad sucht seinen Eigentümer. Foto: Polizei