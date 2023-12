Kontrollen in der Adventszeit St. Wendeler Polizei appelliert: Nach Alkoholkonsum nicht mehr fahren

„Die Gefahr der Teilnahme am Straßenverkehr nach dem Konsum von Alkohol und das damit einhergehende Risiko für sich und andere werden aber oftmals unterschätzt“, mahnt Kriminalrat Jörg Valeske, Leiter der Polizeiinspektion St. Wendel. Denn Alkohol- und Drogenkonsum zählten noch immer zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. In der Statistik für das Jahr 2022 wurde der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren in diesem Bereich registriert (wir berichteten). Daher werde die St. Wendeler Polizei in der nun beginnenden Adventszeit Präsenz zeigen und verstärkt Alkoholkontrollen durchführen. Damit, so Valeske, wollen die Beamten ihren Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit leisten. Erste Verkehrssünder seien bereits in den vergangenen Tagen aufgefallen und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Daher appelliert die Polizei, mit dem Genuss von Alkohol zurückhaltend und verantwortungsvoll umzugehen, insbesondere wenn die anschließende Teilnahme als Fahrzeugführender im Straßenverkehr beabsichtigt ist.