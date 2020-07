Dank eines Zeugen in St. Wendel : Polizei klärt Diebstahl eines Verkehrschildes auf

St. Wendel Dieser war in der Nacht auf Sonntag in der Brühlstraße in St. Wendel entwendet worden.

Ruckzuck hat die St. Wendeler Polizei dank der Aussage eines aufmerksamen Zeugen einen Diebstahl aufklären können. Wie ein Sprecher der Inspektion berichtet, wurde in der Nacht zu Sonntag in der Brühlstraße in St. Wendel ein Halteverbotsschild samt Standfuß an einer privaten Gebäudebaustelle gestohlen.