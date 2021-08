Es geschah wohl in frommer Absicht : Steinskulptur mit Botschaften beschmiert

St Wendel So geschehen am frühen Sonntagmorgen. Die Polizei hat den Fall bereits geklärt.

Es ist schon gute Tradition geworden, dass der St. Wendeler Pastor Klaus Leist die Gläubigen an Maria Himmelfahrt zu einer Eucharistiefeier unter freiem Himmel lädt. Kulisse dafür bietet die Skulpturenstraße auf der Baltersweiler Höhe. Der „Große Fuß“ von Künstler Yoshimi Hashimoto wurde am vergangenen Sonntag einmal mehr mit Blumen und Laternen als Altar dekoriert.

Cornelike Lagerwaard, Vorsitzende des Vereins Straße des Friedens, erfuhr am Montag von den Schriftzügen auf dem Stein. „Man darf die Steine benutzen, aber nicht beschädigen“, stellt sie klar. Die Kunsthistorikerin will sich jetzt den Rat eines Steinmetz einholen, was am besten zu tun sei. Erste Versuche ihrerseits am Dienstag die Farbe abzuwaschen, sind gescheitert.