Josefstag in Bliesen Platz wurde nach Josef Schuh benannt

Auch in diesem Jahr wurde in Bliesen, in der Pfarrkirche St. Remigius, dem Bliestaldom, der Josefstag begangen. Gut 400 Besucher folgten am Sonntag der Einladung des Vereins zur Förderung und Erhaltung des Bliestaldomes. Das Festhochamt wurde vom Trierer Bischof Stephan Ackermann und Dekan Klaus Leist zelebriert. Im Anschluss an das Pontifikalamt wurde der Josef-Schuh-Platz eingeweiht, ehe es zum Begegnungsfest ins Gemeindezentrum ging.