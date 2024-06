„Verlieren wir uns nicht im Kleingedruckten“ Laborwerte weniger dramatisch als angenommen – Marpinger Gemeinschaftsschule bleibt trotzdem geschlossen

In etwa zwei Wochen starten die Sommerferien. Der Moment, in dem von jetzt auf gleich Ruhe in den Schulgebäuden einkehrt. Denn statt Mathe, Deutsch und Biologie stehen für die Schüler dann sechs Wochen lang Freizeit und Urlaub auf dem Stundenplan. Was die Marpinger Gemeinschaftsschule betrifft, so wurde diese nun vorzeitig zugesperrt. Ab Freitag werden die Schüler an Alternativ-Standorten unterrichtet. Es sind die Folgen des Pfingsthochwasser, die dazu geführt haben.