Tradition in St. Wendel : Pfarrgemeinde dankt THW mit gesegnetem Wendelskuchen

St. Wendel In St. Wendel stand – wie immer Anfang Juli – der Wendelskuchentag an.

An diesem Tag vor 660 Jahren wurden die Gebeine des heiligen Wendelin in die neuerbaute Kirche übertragen. „Die Menschen damals feierten dies mit einem großen Fest“, weiß eine Sprecherin der Pfarrgemeinde. Seit einigen Jahren wird am Wendelskuchentag eine Institution bedacht, die sich in besonderer Weise für die Menschen in der Stadt und für die Pfarrgemeinde einsetzt. In diesem Jahr besuchten Pastor Klaus Leist, Christel Ritter und Petra Eckert, Vertreterinnen des Pfarrgemeinderates, die Leitstelle des Technischen Hilfswerkes (THW) in der Essener Straße und überbrachten einen Korb mit gesegneten Wendelskuchen und einigen Flaschen des Wendelinuströpfchens.