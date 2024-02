Englische Gärten haben es Petra Mechenbier aus Berschweiler angetan. Darüber spricht sie in einem Vortrag in St. Wendel, sofern sich genügend Teilnehmer melden. Vorher gibt sie im SZ-Gespräch Tipps zur Gartengestaltung und spricht darüber, was für sie ein perfekter Garten ist.