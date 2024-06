Serie Direktwahl-Kandidaten im Landkreis St. Wendel – Peter Klär (CDU) Zu Ende bringen, was angefangen wurde

Er ist dort, wo seine drei Mitbewerber hin wollen: Auf dem Chefsessel im St. Wendeler Rathaus. Seit 2015 leitet der Christdemokrat Peter Klär die Geschicke der nordsaarländischen Kreisstadt. Und weil er das mit großer Leidenschaft tue, will er auch die kommenden Jahre an der Spitze der Verwaltung stehen. Doch dafür muss er am Wahlsonntag, 9. Juni, die Stimmen-Mehrheit der St. Wendeler Bürger auf sich vereinigen – beziehungsweise eine mögliche Stichwahl gewinnen.