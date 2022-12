Ludwig ist wieder zu Hause : Passanten finden verschwundenen Hund nahe Werschweiler

St Wendel Ein Hund ist plötzlich verschwunden, die Umstände schienen verdächtig. Jetzt haben Passanten das Tier wohlbehalten aufgefunden.

Ein 55-Jähriger hat sich am Freitag an die St. Wendeler Polizei gewandt, weil sein Hund bei einem Spaziergang spurlos verschwunden war (wir berichteten). Demnach waren die beiden im Bereich Keimbach in St. Wendel unterwegs, als der Rüde namens Ludwig samt Schleppleine davonlief.