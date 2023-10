Große Panne Darum müssen 15 000 Globus-Mitarbeiter deutschlandweit auf ihren Lohn warten

Davor graut es jedem Angestellten: am Zahltag aufs Konto blicken – und das Gehalt ist nicht da. Dennoch sind Rechnungen fällig. Wollen Versicherungen Geld sehen. Stehen reguläre Kosten an. So ist es jetzt Tausenden Beschäftigten der Globus-Warenhauskette ergangen. Und zwar nicht nur im Saarland, sondern bundesweit.