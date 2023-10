Panne Darum müssen 15 000 Globus-Mitarbeiter deutschlandweit auf ihren Lohn warten

Globus versichert in seiner Hausmitteilung, dass der Arbeitgeber für alle Kosten aufkommen will, die den Mitarbeitern entstanden. Das betreffe sowohl zusätzliche Gebühren als auch Kosten durch die verspätete Überweisung. Dazu sollen sich die Mitarbeiter an Ansprechpartner ihres jeweiligen Marktes oder die Globus-Koordination wenden. In dem Schreiben an die Belegschaft heißt es: „Wir werden Ihnen diese Gebühren/Kosten selbstverständlich erstatten.“