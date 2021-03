Osterdeko in Niederkirchen : Ehepaar Pfeifer aus Niederkirchen zeigt sein Hasen-Quartett

Osterdeko in Niederkirchen

Niederkirchen Osterhasenfamilie in Niederkirchen hat Zuwachs bekommen.

Wenn das Osterfest naht, dann sind bei Regine und Ralf Pfeifer in Niederkichen regelmäßig die Hasen los. Es handelt sich dabei um lebensgroße Puppen mit Mümmelmann-Masken. Bislang bestand die Hasenfamilie aus Papa Schorsch, Mama Lissbeth und Sohn Mäxje. In diesem Jahr gab es dann Zuwachs im Hause Pfeifer: Hasen-Tochter Ida verstärkt die Familie. Die kommt auf dem Rad daher und bringt neuen Schwung in die tierisch schöne Osterdekoration im Garten.