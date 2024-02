Neujahrsempfang in Winterbach Ortsvorsteher stellte Pläne in den Fokus

Aufgrund der Anmeldezahlen für Krippenplätze und Kindergartenplätze in Winterbach stehe eine dringende Erweiterung oder ein eventueller Neubau an. Um diese Maßnahme voranzutreiben, fanden inzwischen zahlreiche Gespräche mit den Verantwortlichen in Trier, den Verantwortlichen in Stadt, Kreis und Land statt, die leider oftmals durch das Bistum verschoben wurden, sodass auch die eingeleiteten Maßnahmen am Kindergarten mit fertiggestellten Plänen sich immer wieder verzögert haben, heißt es. So stellte sich der Frage der Möglichkeiten einer Erweiterung, einer eventuellen Containerlösung oder der Neubau eines Kindergartens. Aktueller Stand ist der, dass die Stadt St. Wendel einen Neubau favorisiert, und zwar im geplanten Neubaugebiet Auf Mühlenacht. Erst mit dem Neubau wird die Stadt die Bauträgerschaft übernehmen.