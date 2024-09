Hoof Hakenkreuz und kopfloser Buddy beunruhigen

Vor Gernot Müller liegt ein Papierstück in der Größe DIN-A-4 auf dem Tisch. Darauf sind mehrere Stichpunkte gelistet. Sie verweisen auf Sachbeschädigungen in Hoof seit dem Jahr 2020. Für den Ortsvorsteher dokumentiert diese Liste eine Entwicklung, die ihm Sorgen bereitet. Er deutet auf das Bushäuschen nahe dem Bunker. Dort haben Unbekannte Schriftzüge und Vereinslogos aufgebracht. Ein paar Meter weiter hat bis zuletzt in einem hölzernen Unterstand eine Scheibe gefehlt, der Tisch darin ist beschmiert worden. Zwar hat die Stadtverwaltung die Scheibe inzwischen ersetzt, doch das Delikt der Sachbeschädigung bleibt. Dieses und weitere hat der Ortsvorsteher bei der Polizei angezeigt hat.