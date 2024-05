St Wendel Der Orgelsommer startet an Pfingstmontag

St Wendel · Acht Konzerte finden jeweils montags von Mai bis Juli in verschiedenen Kirchen statt: Die Veranstaltungsreihe „Orgelsommer im pastoralen Raum St. Wendel“ startet am Pfingstmontag, 20. Mai, um 19.30 Uhr in der St. Wendeler Wendelinus-Basilika.

16.05.2024 , 16:07 Uhr

Die Orgel in der Basilika stammt von Carl Stumm aus dem Hunsrückdorf Sulzbach. Sie steht zum Auftakt des Orgelsommers im Mittelpunkt. Foto: Frank Faber